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Депутат Рады Гончаренко пошутил о желании самолётов Великобритании ударить по СП-2

При этом он выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.

19 января, 03:13

© ТАСС / PA Images

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко пошутил о желании самолётов ВВС Великобритании ударить по газопроводу "Северный поток — 2". В своём телеграм-канале парламентарий опубликовал карту с траекторией полёта британских воздушных судов, на которой видно, что они облетают воздушное пространство ФРГ.

"На самом деле самолёты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный Поток —2" по пути", — написал Гончаренко.

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При этом он выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.

Ранее Financial Times написала о расколе в Правительстве Германии из-за "Северного потока – 2". По мнению авторов статьи, "битва мнений" вокруг российского газопровода вышла уже за пределы Бундестага и теперь ослабляет позиции всего Евросоюза.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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