Депутат Рады Гончаренко пошутил о желании самолётов Великобритании ударить по СП-2

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко пошутил о желании самолётов ВВС Великобритании ударить по газопроводу "Северный поток — 2". В своём телеграм-канале парламентарий опубликовал карту с траекторией полёта британских воздушных судов, на которой видно, что они облетают воздушное пространство ФРГ.

"На самом деле самолёты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить "Северный Поток —2" по пути", — написал Гончаренко.

При этом он выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.