"Противно даже": Сестра Градского назвала брак музыканта с Мариной Коташенко недействительным
Также родственница композитора считает, что история с ограблением вдовы является "подставой".
Александр Градский и Марина Коташенко © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго
Брак музыканта Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила двоюродная сестра певца Наталья Градская.
Кроме того, родственница покойного артиста называет ситуацию с ограблением его вдовы "подставой". Помимо того что она не верит в ограбление, Градская также обвинила Коташенко в том, что та якобы заставила музыканта жениться.
"Марина, успокойтесь, ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский. — Прим. Лайфа) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это всё бред, не верю. Противно даже!" — сказала Наталья Градская.
По мнению двоюродной сестры музыканта, Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.
"На воре и шапка горит. Молодая девчонка, ещё не вступила в наследство, ещё идёт траур… Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили её на сто миллионов, прям, конечно!" — подчеркнула женщина.
Ранее друг Градского — журналист Андрей Караулов — заявил, что знает организатора ограбления Марины Коташенко. По его словам, "вдову уже раздели" и она "в этой истории уже всё потеряла".
Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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