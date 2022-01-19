Брак музыканта Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила двоюродная сестра певца Наталья Градская.

Кроме того, родственница покойного артиста называет ситуацию с ограблением его вдовы "подставой". Помимо того что она не верит в ограбление, Градская также обвинила Коташенко в том, что та якобы заставила музыканта жениться.

"Марина, успокойтесь, ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский. — Прим. Лайфа) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это всё бред, не верю. Противно даже!" — сказала Наталья Градская.

По мнению двоюродной сестры музыканта, Коташенко действовала по указанию "наставников" из корыстных интересов.

"На воре и шапка горит. Молодая девчонка, ещё не вступила в наследство, ещё идёт траур… Для меня эта ситуация — просто позор. Ограбили её на сто миллионов, прям, конечно!" — подчеркнула женщина.