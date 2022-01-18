Адвокат Алёшкин поставил под сомнение слова вдовы Градского о похищенных 100 млн

Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг ограбления супруги покойного композитора Александра Градского Марины Коташенко. Он выразил сомнения относительно слов женщины о похищенных злоумышленниками 100 млн рублей. Больше всего его насторожило место хранения немаленькой суммы — под кроватью.

"У меня сомнения, что кто-то хранит деньги под диваном, в тумбочке и так далее, потому что сумма большая. Обычно хранят в банке. Во-вторых, сложно подтвердить, что эти деньги вообще были. "У меня было 10 млн, у меня украли". А были ли эти 100 млн?" — задался Алёшкин вопросом в беседе с РИА ФАН.