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Адвокат Алёшкин поставил под сомнение слова вдовы Градского о похищенных 100 млн

Помимо прочего, юрист предположил, что инцидент мог быть связан с попыткой лишить девушку наследства.

18 января, 16:19
<p>Александр Градский и Марина Коташенко © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Александр Градский и Марина Коташенко © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго

Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг ограбления супруги покойного композитора Александра Градского Марины Коташенко. Он выразил сомнения относительно слов женщины о похищенных злоумышленниками 100 млн рублей. Больше всего его насторожило место хранения немаленькой суммы — под кроватью.

"У меня сомнения, что кто-то хранит деньги под диваном, в тумбочке и так далее, потому что сумма большая. Обычно хранят в банке. Во-вторых, сложно подтвердить, что эти деньги вообще были. "У меня было 10 млн, у меня украли". А были ли эти 100 млн?" — задался Алёшкин вопросом в беседе с РИА ФАН.

Юрист допустил вариант, при котором вдову Градского действительно обокрали, но вот только речь, вероятнее всего, идёт о гораздо меньшей сумме — 20 или 30 млн. По его мнению, деньги в таком количестве наличными хранят дома только преступники, а у Градского все доходы были официальными. Адвокат при этом допускает и то, что ограбление может быть попыткой дискредитировать вдову специально, чтобы лишить Коташенко наследства.

Добровинский объяснил, почему вдове Градского невыгодно инсценировать своё ограбление

Добровинский объяснил, почему вдове Градского невыгодно инсценировать своё ограбление

Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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