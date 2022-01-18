Адвокат Алёшкин поставил под сомнение слова вдовы Градского о похищенных 100 млн
Помимо прочего, юрист предположил, что инцидент мог быть связан с попыткой лишить девушку наследства.
Александр Градский и Марина Коташенко © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго
Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Алёшкин прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг ограбления супруги покойного композитора Александра Градского Марины Коташенко. Он выразил сомнения относительно слов женщины о похищенных злоумышленниками 100 млн рублей. Больше всего его насторожило место хранения немаленькой суммы — под кроватью.
"У меня сомнения, что кто-то хранит деньги под диваном, в тумбочке и так далее, потому что сумма большая. Обычно хранят в банке. Во-вторых, сложно подтвердить, что эти деньги вообще были. "У меня было 10 млн, у меня украли". А были ли эти 100 млн?" — задался Алёшкин вопросом в беседе с РИА ФАН.
Юрист допустил вариант, при котором вдову Градского действительно обокрали, но вот только речь, вероятнее всего, идёт о гораздо меньшей сумме — 20 или 30 млн. По его мнению, деньги в таком количестве наличными хранят дома только преступники, а у Градского все доходы были официальными. Адвокат при этом допускает и то, что ограбление может быть попыткой дискредитировать вдову специально, чтобы лишить Коташенко наследства.
Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры. По одной из версий, ограбление могло быть инсценировано с целью "перераспределения" наследства Градского, на которое сегодня претендует пять человек, включая саму Коташенко.
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