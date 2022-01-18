Убийцу нижегородского депутата Розина заподозрили ещё в одном преступлении

В деле об убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина появились новые подробности. Как считает следствие, полгода назад подозреваемый Сергей Смирнов сжёг его баню, хотя сам время от времени пользовался ею. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как уточняется, раньше мужчины находились в хороших отношениях, дружили и нередко проводили время в одной компании — ходили на дни рождения и прочие праздники. Розин часто звал своего подчинённого на разные застолья, а также доверял ему ключи от своей бани, в которой Смирнов парился вместе с бухгалтершей из их конторы. Его чувства к женщине были настолько сильны, что ради возлюбленной он даже бросил свою жену с детьми.