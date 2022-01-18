Убийцу нижегородского депутата Розина заподозрили ещё в одном преступлении
По версии следствия, злоумышленник мог решиться на расправу над начальником из ревности.
Валентин Розин (слева) и Сергей Смирнов © Telegram / SHOT
В деле об убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина появились новые подробности. Как считает следствие, полгода назад подозреваемый Сергей Смирнов сжёг его баню, хотя сам время от времени пользовался ею. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как уточняется, раньше мужчины находились в хороших отношениях, дружили и нередко проводили время в одной компании — ходили на дни рождения и прочие праздники. Розин часто звал своего подчинённого на разные застолья, а также доверял ему ключи от своей бани, в которой Смирнов парился вместе с бухгалтершей из их конторы. Его чувства к женщине были настолько сильны, что ради возлюбленной он даже бросил свою жену с детьми.
По одной из версий, именно новая пассия могла стать яблоком раздора между мужчинами. Когда летом прошлого года сгорела та самая злополучная баня, все были уверены, что это сделал именно Смирнов, потому что приревновал женщину к начальнику. Тогда мужчины начали ругаться, а после их отношения испортились вовсе. Новоиспечённая пара — подчинённый и бухгалтерша — даже подумывала об увольнении из компании Розина, однако так и не решилась на столь серьёзный шаг.
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Напомним, о смерти муниципального депутата Валентина Розина от огнестрельного ранения печени стало известно 12 января. Предварительно, подозреваемый работал в фирме парламентария и расправился с ним, приревновав сожительницу. Вскоре подозреваемый был задержан, для его поимки объявляли план "Перехват". Смирнов поведал на допросе о "настоящем стрелке". Однако достоверность слов мужчины остаётся под сомнением, так как перед смертью погибший назвал именно его имя. 13 января подозреваемый был арестован на два месяца.
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