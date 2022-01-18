Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" на Украине, а заставить Киев выполнить Минские соглашения.

"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объёме Минские соглашения", — говорится в сообщении МИД РФ.