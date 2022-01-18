Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России на Украине
Глава МИД РФ призвал Вашингтон заставить власти в Киеве выполнить Минские соглашения.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" на Украине, а заставить Киев выполнить Минские соглашения.
"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объёме Минские соглашения", — говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее сегодня руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил о состоявшемся разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Стороны обсудили по телефону прошедшие на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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