Superjob прогнозирует рост зарплат у медиков, строителей и курьеров в 2022 году

Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней риски, рост зарплат в некоторых сферах не просто продолжится, но и перегонит инфляцию. Такой прогноз в беседе с "Вечерней Москвой" озвучила руководитель исследовательского центра Superjob Наталия Голованова.

Среди таких сфер она назвала медицину, причём повышение зарплат в коммерческой части значительно подстёгивает и бюджетную. Кстати, спрос на медицинских специалистов в регионах становится всё больше, поэтому и вакансии с привлекательной зарплатой здесь встречаются чаще.

"Проблема нехватки квалифицированного медицинского персонала в крупных городах решается просто — переманивают из регионов. А поскольку в регионах возникает нехватка врачей, они тоже вынуждены удерживать специалистов повышением зарплаты", — объясняет Голованова.

Вслед за медициной в зарплате подтянулась и сфера фармацевтики, причём речь тут не только об аптекарях, но и о представителях технических специальностей вроде программистов и складских — то есть сборщиках заказов и курьерах. Впрочем, во всех службах доставки сейчас остаётся высокий спрос на рабочую силу из-за сильной текучки персонала. В Superjob отмечают, что зарплаты в этом секторе привлекательны уже не только для рабочего класса, но и для людей с уровнем образования повыше.

Рабочих, по словам Головановой, не хватает и в сфере строительства, и возвращение мигрантов эту проблему пока не решает.

"Рост зарплат здесь уже был значительный в прошлом году. По некоторым позициям он рос до 40 процентов. И, думаю, тенденция продолжится", — говорит эксперт.