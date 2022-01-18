В Москве зафиксирован 1241 случай заражения "омикроном"

В Москве на сегодняшний день омикрон-штамм коронавирусной инфекции подтвердился у 1241 человека. Об этом сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.

"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области", — говорится в сообщении.