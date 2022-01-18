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В Москве зафиксирован 1241 случай заражения "омикроном"

При этом 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы столичного региона.

18 января, 15:53

© Агентство "Москва"

В Москве на сегодняшний день омикрон-штамм коронавирусной инфекции подтвердился у 1241 человека. Об этом сообщается на сайте городского управления Роспотребнадзора.

"По результатам геномного секвенирования SARS-CoV-2 проб биоматериала от заболевших новой коронавирусной инфекцией на сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области", — говорится в сообщении.

Ещё 265 случаев (21,4%) "омикрона" являются завозными и связаны с поездками в другие страны, уточнили в ведомстве.

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Напомним, первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, сейчас их более 1,6 тысячи. Президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. А вот по данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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