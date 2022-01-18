Депутат Тумусов назвал обоснованным решение Собянина продлить домашний режим для пожилых
Он отметил, что необходимо беречь здоровье и жизнь каждого гражданина России.
Пенсионерка на самоизоляции. Фото © Zuma / TASS
Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал мэра Москвы Сергея Собянина, который продлил домашний режим для пенсионеров в связи с эпидемиологической обстановкой. Он назвал решение вполне обоснованным и отметил, что омикрон-штамм действительно очень быстро распространяется.
"Нам надо беречь здоровье и жизнь каждого гражданина России. Поэтому я думаю, что это продуманное, но вынужденное решение руководителя города Москвы", — сказал Тумусов в беседе с RT.
Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек. Собянин предупредил, что столице предстоит несколько сложных недель из-за штамма "омикрон".
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