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Депутат Тумусов назвал обоснованным решение Собянина продлить домашний режим для пожилых

Он отметил, что необходимо беречь здоровье и жизнь каждого гражданина России.

18 января, 15:26
<p>Пенсионерка на самоизоляции. Фото © Zuma / TASS</p>

Пенсионерка на самоизоляции. Фото © Zuma / TASS

Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал мэра Москвы Сергея Собянина, который продлил домашний режим для пенсионеров в связи с эпидемиологической обстановкой. Он назвал решение вполне обоснованным и отметил, что омикрон-штамм действительно очень быстро распространяется.

"Нам надо беречь здоровье и жизнь каждого гражданина России. Поэтому я думаю, что это продуманное, но вынужденное решение руководителя города Москвы", — сказал Тумусов в беседе с RT.

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Напомним, что в России за минувшие сутки выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. Лидирующим регионом по числу новых случаев стала Москва, где вирус подтвердился у 8342 человек. Собянин предупредил, что столице предстоит несколько сложных недель из-за штамма "омикрон".

Последние новости об "омикроне" в России читайте в Лайфе.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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