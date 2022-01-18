Депутат Тумусов назвал обоснованным решение Собянина продлить домашний режим для пожилых

Первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал мэра Москвы Сергея Собянина, который продлил домашний режим для пенсионеров в связи с эпидемиологической обстановкой. Он назвал решение вполне обоснованным и отметил, что омикрон-штамм действительно очень быстро распространяется.

"Нам надо беречь здоровье и жизнь каждого гражданина России. Поэтому я думаю, что это продуманное, но вынужденное решение руководителя города Москвы", — сказал Тумусов в беседе с RT.