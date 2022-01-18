Риелтор Солдатенков счёл "не самым дорогим вариантом" столичную квартиру Монеточки
По его мнению, стоимость приобретения колеблется от 15 до 16 миллионов рублей, на увеличение этой суммы может повлиять роскошный ремонт и встроенная мебель.
Дом Лизы Монеточки. Скриншот © T.me / breakingmash Фото © Instagram / monetochkaliska
Приобретённую певицей Монеточкой (Лизой Гырдымовой) квартиру в Москве стоимостью 20 миллионов рублей нельзя отнести к дорогой элитной недвижимости. Так считает риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков. По его словам, в центре столицы запросто можно найти квартиры той же площади, но в два-три раза дороже.
"Со средним ремонтом такая квартира должна стоить 15–16 миллионов. Но если там действительно хороший ремонт, например с мебелью, кухней и так далее, тогда да", — оценил он покупку артистки в беседе с телеканалом "360".
Эксперт добавил, что на цену будут влиять и другие нюансы: парковка, огороженность территории, деревянные или бетонные перекрытия.
Ранее стало известно, что певица Монеточка приобрела квартиру в центре столицы. Недвижимость в Басманном районе Москвы обошлась артистке в 20 миллионов рублей. Квартира расположена в старинном доме 1914 года постройки, а её площадь составляет 60 квадратных метров.
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