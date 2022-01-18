Риелтор Солдатенков счёл "не самым дорогим вариантом" столичную квартиру Монеточки

Приобретённую певицей Монеточкой (Лизой Гырдымовой) квартиру в Москве стоимостью 20 миллионов рублей нельзя отнести к дорогой элитной недвижимости. Так считает риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков. По его словам, в центре столицы запросто можно найти квартиры той же площади, но в два-три раза дороже.

"Со средним ремонтом такая квартира должна стоить 15–16 миллионов. Но если там действительно хороший ремонт, например с мебелью, кухней и так далее, тогда да", — оценил он покупку артистки в беседе с телеканалом "360".

Эксперт добавил, что на цену будут влиять и другие нюансы: парковка, огороженность территории, деревянные или бетонные перекрытия.