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Риелтор Солдатенков счёл "не самым дорогим вариантом" столичную квартиру Монеточки

По его мнению, стоимость приобретения колеблется от 15 до 16 миллионов рублей, на увеличение этой суммы может повлиять роскошный ремонт и встроенная мебель.

18 января, 15:34
<p>Дом Лизы Монеточки. Скриншот ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://t.me/breakingmash/30619" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / breakingmash</a><strong style="font-weight: bold;"> </strong>Фото ©<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://www.instagram.com/p/CYwJC-rsKaY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / monetochkaliska</a></p>

Дом Лизы Монеточки. Скриншот © T.me / breakingmash Фото © Instagram / monetochkaliska

Приобретённую певицей Монеточкой (Лизой Гырдымовой) квартиру в Москве стоимостью 20 миллионов рублей нельзя отнести к дорогой элитной недвижимости. Так считает риелтор, эксперт по недвижимости Иван Солдатенков. По его словам, в центре столицы запросто можно найти квартиры той же площади, но в два-три раза дороже.

"Со средним ремонтом такая квартира должна стоить 15–16 миллионов. Но если там действительно хороший ремонт, например с мебелью, кухней и так далее, тогда да", — оценил он покупку артистки в беседе с телеканалом "360".

Эксперт добавил, что на цену будут влиять и другие нюансы: парковка, огороженность территории, деревянные или бетонные перекрытия.

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Ранее стало известно, что певица Монеточка приобрела квартиру в центре столицы. Недвижимость в Басманном районе Москвы обошлась артистке в 20 миллионов рублей. Квартира расположена в старинном доме 1914 года постройки, а её площадь составляет 60 квадратных метров.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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