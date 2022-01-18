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"Интерфакс": В подразделениях ГУ МВД в Петербурге проходят плановые проверки

При этом ряд СМИ утверждают, что в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции прошли обыски.

18 января, 15:16

Фото © miminospb.ru

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и Ленобласти проводят плановые мероприятия в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. РИА "Новости" также информирует о "плановых проверочных мероприятиях".

А вот собеседник ТАСС утверждает, что в подразделении проводят обыски. Источник агентства связывает их "с проверочными материалами о должностных преступлениях", по результатам которых якобы уволены два сотрудника. Подробности не приводятся.

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А в конце прошлого года в Петербурге был задержан бывший глава Калининского района Иван Громов, ему вменяют хищение на сумму 150 миллионов рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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