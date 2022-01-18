"Интерфакс": В подразделениях ГУ МВД в Петербурге проходят плановые проверки
При этом ряд СМИ утверждают, что в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции прошли обыски.
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Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и Ленобласти проводят плановые мероприятия в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. РИА "Новости" также информирует о "плановых проверочных мероприятиях".
А вот собеседник ТАСС утверждает, что в подразделении проводят обыски. Источник агентства связывает их "с проверочными материалами о должностных преступлениях", по результатам которых якобы уволены два сотрудника. Подробности не приводятся.
А в конце прошлого года в Петербурге был задержан бывший глава Калининского района Иван Громов, ему вменяют хищение на сумму 150 миллионов рублей.
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