"Интерфакс": В подразделениях ГУ МВД в Петербурге проходят плановые проверки

Сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД Петербурга и Ленобласти проводят плановые мероприятия в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. РИА "Новости" также информирует о "плановых проверочных мероприятиях".

А вот собеседник ТАСС утверждает, что в подразделении проводят обыски. Источник агентства связывает их "с проверочными материалами о должностных преступлениях", по результатам которых якобы уволены два сотрудника. Подробности не приводятся.