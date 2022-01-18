Блинкен встретится с Зеленским и главами МИД Украины и ФРГ

Госсекретарь Энтони Блинкен завтра, 19 января, посетит Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь Блинкен начнёт поездку в Киев, где 19 января встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

До этого визита американский политик пообщался с европейскими союзниками и партнёрами США. Темой переговоров был единый подход к устранению "угрозы, которую Россия представляет для Украины". Также уточняется, что после Киева глава Госдепартамента направится в Германию, где проведёт встречу с новым министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Темой их беседы также станет так называемая российская агрессия в отношении Украины.