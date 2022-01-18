Microsoft купит гейм-разработчика Activision Blizzard за $68,7 млрд

Американская корпорация Microsoft объявила о своих намерениях купить разработчика игр Activision Blizzard по цене $95 за акцию. Целиком сделка оценивается в $68,7 млрд, и закроется она в 2023 году, после чего IT-гигант Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.

"Мы вкладываем значительные средства в контент мирового класса, развитие игрового сообщества и облачные технологии, чтобы открыть новую эру, где игроки и создатели игр будут стоять на первом месте, а сами игры будут безопасными, инклюзивными и доступными для всех", — поделился планами компании глава Microsoft Сатья Наделла.



Наделла назвал индустрию игр одной из самых быстроразвивающихся и подчеркнул, что она будет выполнять ключевую роль в развитии платформ метавселенной. Сделка включает в себя культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King: Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush. Компания запустит игры Activision Blizzard в подписной сервис Game Pass.

А вот гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик останется во главе компании и будет подчиняться руководителю геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру. Примечательно, что после публикации информации о сделке акции Microsoft упали на премаркете на 1,8%. Бумаги Activision Blizzard выросли почти на 38%, после чего торги были остановлены.