Шахту "Листвяжная" могут досрочно лишить лицензии на недра

Роснедра рассмотрят вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты "Листвяжная", где в результате аварии в ноябре прошлого года погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Дело в том, что Росприроднадзор в ходе проверки выявил там несоблюдение норм по уровню добычи угля.