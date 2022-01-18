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Шахту "Листвяжная" могут досрочно лишить лицензии на недра

Решение будет принято на заседании комиссии по вопросам досрочного прекращения права пользования недрами.

18 января, 14:43
<p>Поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Фото © Снимок с видео / МЧС России / ТАСС</p>

Поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Фото © Снимок с видео / МЧС России / ТАСС

Роснедра рассмотрят вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты "Листвяжная", где в результате аварии в ноябре прошлого года погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Дело в том, что Росприроднадзор в ходе проверки выявил там несоблюдение норм по уровню добычи угля.

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"Материалы проверки будут рассмотрены на заседании соответствующей комиссии [по вопросам досрочного прекращения права пользования недрами] в соответствии с требованиями, установленными порядком прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами", — сообщает пресс-служба Роснедр.

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Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погибло пять горноспасателей и 46 шахтёров. По делу об аварии арестовали председателя совета директоров компании "СДС-уголь", владельца шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева, техдиректора Антона Якутова, главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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