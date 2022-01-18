В Ленобласти установят стелу с фигурой матери с детьми в память о погибших в ВОВ

Памятник в честь погибших в Великую Отечественную войну мирных жителей появится в Гатчинском районе Ленинградской области. Авторами проекта станут создатели Ржевского мемориала советскому солдату Андрей Коробцов и Константин Фомин. Их работа была выбрана из 13 участвовавших в конкурсе, рассказали в Российском военно-историческом обществе.

В основе скульптуры предполагается стела с фигурой матери, обнимающей детей. Дополнят композицию изображения стариков, женщин и детей, которых фашисты обрекли на смерть. Наверху — силуэты уже казнённых людей, души которых символично уносятся в небо. Посетители смогут оставлять поминальные свечи в небольших проёмах памятника.

"Мы хотели показать семью, которую оккупанты выгнали из дома без вещей, даже не дав нормально одеться. Можно сказать, что это аллегория на образ Родины-матери, которая оказалась в очень тяжёлом положении, но всё равно остаётся матерью и готова до последнего защищать своих детей", — объяснил идею Коробцов.

Мемориал появится рядом с дорогой, идущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией. Гатчина выбрана не случайно. Здесь стояли лагеря для военнопленных и так называемые донорские концлагеря для детей, у которых фашисты выкачивали кровь для своих раненых. Всего в регионе погибло около 80 тыс. пленных.