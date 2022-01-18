Умер актёр из сериалов "Солдаты" и "Моя прекрасная няня" Анатолий Басин

Скончался заслуженный артист России Анатолий Басин. Об этом сообщили в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова, которому актёр отдал 27 лет жизни. Причины смерти Басина не уточняются.

"Ушёл из жизни заслуженный артист России Анатолий Басин. Иркутскому академическому драматическому театру им. Н.П. Охлопкова актёр служил в течение 27 лет — с 1979 по 2006 год — и создал десятки ярких образов", — говорится в сообщении.

Анатолию Басину было 72 года. Он окончил Иркутское театральное училище в 1971 году. Спустя восемь лет Басин вошёл в состав труппы Драматического театра имени Охлопкова, а в 1993 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ". За свою карьеру Басин успел сыграть роли в проектах "Солдаты", "Моя прекрасная няня", "Закон и порядок", "Кармелита" и других.