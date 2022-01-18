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Spotify завёл личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о "приземлении"

Согласно новым правилам, с 2022 года международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян должны открывать представительства в РФ.

18 января, 14:31

Фото © Pixabay

Аудиостриминговый сервис Spotify зарегистрировался на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

TikTok разместил форму обратной связи по российскому закону "о приземлении"

TikTok разместил форму обратной связи по российскому закону "о приземлении"

Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране. Ранее электронную форму обратной связи в соответствии с законом о "приземлении" разместили компания Apple и соцсеть Likee.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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