Spotify завёл личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о "приземлении"
Согласно новым правилам, с 2022 года международные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч россиян должны открывать представительства в РФ.
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Аудиостриминговый сервис Spotify зарегистрировался на сайте Роскомнадзора в рамках исполнения закона о деятельности иностранных лиц в Интернете на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
"Зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Исполнено", — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля прошлого года. По словам главы государства, в документе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране. Ранее электронную форму обратной связи в соответствии с законом о "приземлении" разместили компания Apple и соцсеть Likee.
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