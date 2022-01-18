Минское "Динамо" выступило против возобновления сезона КХЛ с проведением плей-ин

"Минское "Динамо" хотело бы выразить свою официальную позицию: учитывая то, сколько сил и ресурсов затратили "зубры", какой тяжёлый путь прошли по ходу всего чемпионата (продолжение выступления в усечённом составе в ноябре 2021 года), наш клуб не считает такой вариант возобновления сезона оптимальным. К тому же минчанам в конце "регулярки" предстояло сыграть ещё восемь домашних поединков, к которым "Динамо" может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице", — говорится в тексте опубликованного заявления.