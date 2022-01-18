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Минское "Динамо" выступило против возобновления сезона КХЛ с проведением плей-ин

Один из вариантов рестарта турнира подразумевает дополнительные игры за право выйти в решающие стадии.

18 января, 14:22

Фото © Хоккейный клуб "Динамо-Минск"

Минское "Динамо" опубликовало заявление, в котором выступило против возобновления сезона в КХЛ с проведением дополнительных игр за право попадания в плей-офф (так называемых плей-ин).

"Минское "Динамо" хотело бы выразить свою официальную позицию: учитывая то, сколько сил и ресурсов затратили "зубры", какой тяжёлый путь прошли по ходу всего чемпионата (продолжение выступления в усечённом составе в ноябре 2021 года), наш клуб не считает такой вариант возобновления сезона оптимальным. К тому же минчанам в конце "регулярки" предстояло сыграть ещё восемь домашних поединков, к которым "Динамо" может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице", — говорится в тексте опубликованного заявления.

"Динамовцы" также подчеркнули, что рассчитывают на другой вариант продолжения и завершения сезона в КХЛ. Добавим, что минчане пока идут на восьмом месте Западной конференции.

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Ранее Лайф сообщал, что из-за коронавируса с 15 января приостановили розыгрыш регулярного чемпионата КХЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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