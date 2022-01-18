НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянин обвинил экс-супругу в покушении, а после её ареста выкрал их общую дочь

Мужчина забрал жившую с бабушкой девочку из школы якобы на экскурсию, а после запретил родственникам с ней видеться.

18 января, 14:30
<p>Анастасия Старченкова вместе с семьёй. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=222327293394886&set=ecnf.100068528505318" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анна Салимонова</a></p>

Анастасия Старченкова вместе с семьёй. Фото © Facebook / Анна Салимонова

Россиянка Анастасия Старченкова, которую Хорошёвский районный суд Москвы 20 декабря оправдал по делу о покушении на бывшего мужа, не может вернуть дочь. Как она рассказала в беседе с "Тульской службой новостей", экс-супруг обвинил её в организации его убийства, а после ареста похитил их общую дочь.

Ещё в прошлом году мужчина забрал ребёнка из школы якобы на экскурсию, а после запретил родственникам со стороны матери с ней видеться. До этого девочка жила с бабушкой, и отец видел её всего один раз. После похищения малышки он начал требовать с женщины алименты. Речь идёт о крупной сумме в размере пяти миллионов рублей, которая находилась на её счету. Эти деньги переводил сам отец ребёнка после развода в 2016 году, однако женщина не тратила их, а копила на будущее девочки.

Похищенный в детстве мужчина встретился с родной матерью спустя 33 года

Похищенный в детстве мужчина встретился с родной матерью спустя 33 года

Сама Анастасия после освобождения встретилась с дочерью в кафе, однако её бывший муж был настроен агрессивно и отказался отдавать девочку. При этом ребёнок её не узнал, потому что та "выглядит по-другому". Также, по словам малышки, она подвергалась насилию со стороны сожительницы отца, а крёстную и бабушку с дедушкой назвала плохими и злыми людьми, потому что так ей "рассказал папа". После неприятной встречи женщине пришлось писать заявление в полицию по факту избиения и порчи смартфона, который разбил её экс-супруг.

В Петербурге неизвестный зверски избил женщину на улице и похитил её маленького сына

В Петербурге неизвестный зверски избил женщину на улице и похитил её маленького сына

Анастасия не оставляет попытки общаться со своим ребёнком и цепляется за любую возможность. Она уже подала заявление в суд на определение места жительства дочери с ней и её родственниками. Также женщина будет добиваться возбуждения уголовного дела на бывшего супруга по факту клеветы.

Отец передумал отказываться от дочери, которую на камеру жестоко избивала мать

Отец передумал отказываться от дочери, которую на камеру жестоко избивала мать

А ранее россиянка обвинила бывшего мужа-тирана в похищении дочери. В отношении Екатерины возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Девушка считает, что не обошлось без связей мужа.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1