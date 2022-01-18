Россиянин обвинил экс-супругу в покушении, а после её ареста выкрал их общую дочь

Россиянка Анастасия Старченкова, которую Хорошёвский районный суд Москвы 20 декабря оправдал по делу о покушении на бывшего мужа, не может вернуть дочь. Как она рассказала в беседе с "Тульской службой новостей", экс-супруг обвинил её в организации его убийства, а после ареста похитил их общую дочь.

Ещё в прошлом году мужчина забрал ребёнка из школы якобы на экскурсию, а после запретил родственникам со стороны матери с ней видеться. До этого девочка жила с бабушкой, и отец видел её всего один раз. После похищения малышки он начал требовать с женщины алименты. Речь идёт о крупной сумме в размере пяти миллионов рублей, которая находилась на её счету. Эти деньги переводил сам отец ребёнка после развода в 2016 году, однако женщина не тратила их, а копила на будущее девочки.

Сама Анастасия после освобождения встретилась с дочерью в кафе, однако её бывший муж был настроен агрессивно и отказался отдавать девочку. При этом ребёнок её не узнал, потому что та "выглядит по-другому". Также, по словам малышки, она подвергалась насилию со стороны сожительницы отца, а крёстную и бабушку с дедушкой назвала плохими и злыми людьми, потому что так ей "рассказал папа". После неприятной встречи женщине пришлось писать заявление в полицию по факту избиения и порчи смартфона, который разбил её экс-супруг.

Анастасия не оставляет попытки общаться со своим ребёнком и цепляется за любую возможность. Она уже подала заявление в суд на определение места жительства дочери с ней и её родственниками. Также женщина будет добиваться возбуждения уголовного дела на бывшего супруга по факту клеветы.