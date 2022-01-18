Критик Безрук заявила, что у "Сватов" не будет продолжения из-за шуток про ковид

Для поклонников культового сериала "Сваты" появились плохие новости. Стало известно, что создатели картины не планируют снимать новый, восьмой, сезон. Об этом в беседе с изданием PopCornNews рассказала кинокритик Мария Безрук.

Перед Новым годом фанатов украинского сериала порадовали седьмым сезоном. При этом съёмки постоянно прерывались из-за коронавирусных ограничений и даже чуть не сорвались. И именно из-за пандемии режиссёры не станут снимать восьмой сезон. Создатели не смогут обходить эту тему стороной, а смеяться над ней пока готовы не все зрители, поэтому шутки про вирус будут неуместны. Кроме того, и сама организация съёмок может быть проблемной.

"Такие вещи должны быть привязаны к актуальному контексту. Ребятам седьмой сезон удалось сделать вне пандемии. Делать восьмой сезон без этого, мне кажется, невозможно. Это тема болезненная, общество расколовшая. Готовы мы уже шутить и смеяться на эту тему? Не знаю! Не уверена! Готовы ли брать на себя ответственность авторы проекта? Тоже не уверена", — сказала критик.

Сейчас зрителям доступны для просмотра семь сезонов сериала. При этом многие пользователи в Сети отметили, что серии из последнего вызвали у них неоднозначную реакцию. По мнению некоторых, первые шесть сезонов были намного "качественнее".