Критик Безрук заявила, что у "Сватов" не будет продолжения из-за шуток про ковид
Эксперт отметила, что пандемия оставила свой отпечаток везде, поэтому создатели не смогут обходить эту тему стороной. Однако ещё не все зрители готовы смеяться над вирусом.
Кадр из сериала "Сваты" © Kinopoisk.ru
Для поклонников культового сериала "Сваты" появились плохие новости. Стало известно, что создатели картины не планируют снимать новый, восьмой, сезон. Об этом в беседе с изданием PopCornNews рассказала кинокритик Мария Безрук.
Перед Новым годом фанатов украинского сериала порадовали седьмым сезоном. При этом съёмки постоянно прерывались из-за коронавирусных ограничений и даже чуть не сорвались. И именно из-за пандемии режиссёры не станут снимать восьмой сезон. Создатели не смогут обходить эту тему стороной, а смеяться над ней пока готовы не все зрители, поэтому шутки про вирус будут неуместны. Кроме того, и сама организация съёмок может быть проблемной.
"Такие вещи должны быть привязаны к актуальному контексту. Ребятам седьмой сезон удалось сделать вне пандемии. Делать восьмой сезон без этого, мне кажется, невозможно. Это тема болезненная, общество расколовшая. Готовы мы уже шутить и смеяться на эту тему? Не знаю! Не уверена! Готовы ли брать на себя ответственность авторы проекта? Тоже не уверена", — сказала критик.
Сейчас зрителям доступны для просмотра семь сезонов сериала. При этом многие пользователи в Сети отметили, что серии из последнего вызвали у них неоднозначную реакцию. По мнению некоторых, первые шесть сезонов были намного "качественнее".
А ранее снимавшаяся в "Сватах" актриса Инна Королёва допустила продолжение проекта. Она также предположила, почему многим поклонникам сериала не понравился седьмой сезон.
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