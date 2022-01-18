Более 23 тысяч человек погибло в России в результате преступлений за 2021 год

В России за 2021 год в результате преступлений погибло 23,3 тысячи человек, тяжкий вред здоровью был нанесён 32,8 тысячи граждан. Такие данные следуют из материалов статистики МВД России.

"Ущерб от преступлений составил 834,5 миллиарда рублей, что на 62,7% больше показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (92,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа", — цитирует материалы ведомства ТАСС.

Кроме того, согласно данным, число преступлений, совершённых из-за денег, по сравнению с 2020 годом увеличилось на 11,6% и составило около 117,7 тысячи случаев. Среди тяжких и особо тяжких преступлений больше половины были совершены именно ради экономической выгоды, отметили в МВД.