Более 23 тысяч человек погибло в России в результате преступлений за 2021 год
В общей сложности ущерб от противоправной деятельности составил 834,5 миллиарда рублей.
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В России за 2021 год в результате преступлений погибло 23,3 тысячи человек, тяжкий вред здоровью был нанесён 32,8 тысячи граждан. Такие данные следуют из материалов статистики МВД России.
"Ущерб от преступлений составил 834,5 миллиарда рублей, что на 62,7% больше показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (92,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа", — цитирует материалы ведомства ТАСС.
Кроме того, согласно данным, число преступлений, совершённых из-за денег, по сравнению с 2020 годом увеличилось на 11,6% и составило около 117,7 тысячи случаев. Среди тяжких и особо тяжких преступлений больше половины были совершены именно ради экономической выгоды, отметили в МВД.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что в стране за прошлый год было предотвращено 127 преступлений в учебных заведениях. По мнению главы государства, одна из причин этой проблемы кроется в политике руководства соцсетей.
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