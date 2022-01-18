Лукашенко: Будущие президенты Белоруссии уже практически видны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будущие главы государства уже "практически видны", и подчеркнул, что белорусское общество изменилось с середины 1990-х годов и не будет выбирать в президенты случайных людей.

"Нынешний президент не вечен, придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране — они практически видны", — сказал он на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений конституции, обращаясь к чиновникам.

Лукашенко заявил, что существуют точки, по которым власти определились. Например, что поколение нынешнее не должно уйти. Оно и не уйдёт, так как составляет больше половины населения страны. Но при этом власть должна дать возможность новому поколению "спокойно, без шума и пыли", прийти к управлению на всех уровнях, считает президент. Но, по мнению Лукашенко, уже не будет так, как в 1994-м, когда избирали его. Тогда ошалели все и не знали, что делать, увидев нарастающие коррупцию, бандитизм, убийства, которые были в стране, отметил он.

"Вот они и воткнулись в Лукашенко… Председатель [парламентской] комиссии по борьбе с коррупцией — я там выступал открыто, честно, никого не боясь. Совершенно случайно наткнулись — избрали. Сейчас этого не будет. Сейчас уже народ ушлый, не та жизнь", — считает белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что при этом важно не допустить двоевластия. Всебелорусское народное собрание как народное вече в чём-то должно сдерживать президента, все органы власти, но не должно довлеть над президентом и его полномочиями, заключил он.