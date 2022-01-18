Столтенберг обвинил "Газпром" в манипуляциях на рынке газа

"Произошло существенное снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком", — заявил Столтенберг на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Напомним, на Западе всё чаще звучат обвинения в адрес "Газпрома" в том, что компания якобы создаёт искусственное напряжение на европейском энергорынке. При этом Еврокомиссия уже официально признала, что "Газпром" в полном объёме выполнил свои обязательства по контракту в 2021 году. О том, что Россия и компания "Газпром" не виноваты, что в Европе произошёл энергетический кризис, заявлял и вице-премьер РФ Александр Новак.