Политолог Притчин счёл обращение Назарбаева к нации частью торга за активы страны

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к народу на следующий день после того, как оставшаяся часть родственников и связанные с ними чиновники были уволены. До этого Назарбаев две недели хранил молчание с момента начала беспорядков в стране. На это обратил внимание научный сотрудник центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин в беседе с Лайфом.

По мнению политолога, Назарбаев в видеообращении объявил себя пенсионером и фактически признал лидерство своего преемника Касым-Жомарта Токаева, а также снял с себя ответственность за происходящее в Казахстане. Действия экс-президента, как полагает эксперт, могут быть попыткой поучаствовать в распределении активов.

"Его обращение призвано выступить в части торга по своему наследию. Вся полнота власти перешла к Токаеву ещё 5 января, когда он объявил себя главой Совета безопасности. И, в принципе, Токаев является единственным центром власти ещё с 5 января", — пояснил политолог.