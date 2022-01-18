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Политолог Притчин счёл обращение Назарбаева к нации частью торга за активы страны

Собеседник Лайфа также отметил, что своими действиями он признал Токаева единственным центром власти.

18 января, 13:42
<p>Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к народу на следующий день после того, как оставшаяся часть родственников и связанные с ними чиновники были уволены. До этого Назарбаев две недели хранил молчание с момента начала беспорядков в стране. На это обратил внимание научный сотрудник центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин в беседе с Лайфом.

По мнению политолога, Назарбаев в видеообращении объявил себя пенсионером и фактически признал лидерство своего преемника Касым-Жомарта Токаева, а также снял с себя ответственность за происходящее в Казахстане. Действия экс-президента, как полагает эксперт, могут быть попыткой поучаствовать в распределении активов.

"Его обращение призвано выступить в части торга по своему наследию. Вся полнота власти перешла к Токаеву ещё 5 января, когда он объявил себя главой Совета безопасности. И, в принципе, Токаев является единственным центром власти ещё с 5 января", — пояснил политолог.

Назарбаев анонсировал передачу Токаеву поста председателя партии "Нур Отан"

Назарбаев анонсировал передачу Токаеву поста председателя партии "Нур Отан"

Напомним, Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к народу страны после длительного молчания. Он выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время массовых беспорядков в Казахстане. А также призвал народ извлечь урок из произошедших событий.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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