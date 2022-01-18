Шестеро россиян, включая ребёнка, пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане
Единственной жертвой аварии стал водитель транспортного средства. Причина инцидента пока не уточняется.
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП. По данным портала Tourinews, в результате аварии по меньшей мере один человек погиб.
ДТП произошло на шоссе Баваро – Макао – Мичес. По предварительным данным, пострадало 15 человек, среди которых шестеро — граждане России. Кроме того, сообщается, что один из пострадавших россиян — несовершеннолетний. Единственной жертвой аварии стал водитель автобуса. Предположительно, туристы направлялись на экскурсию в провинцию Самана.
"Сейчас четверо наших туристов доставлены в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются", — прокомментировали ситуацию порталу "Турдом" в пресс-службе компании ANEX Tour, чьи клиенты находились в автобусе.
Ранее Лайф сообщал, что в Египте, на западе Синайского полуострова, в ДТП с автобусом погибло 16 человек, ещё 18 пострадали.
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