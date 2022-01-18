Шестеро россиян, включая ребёнка, пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Доминикане

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП. По данным портала Tourinews, в результате аварии по меньшей мере один человек погиб.

ДТП произошло на шоссе Баваро – Макао – Мичес. По предварительным данным, пострадало 15 человек, среди которых шестеро — граждане России. Кроме того, сообщается, что один из пострадавших россиян — несовершеннолетний. Единственной жертвой аварии стал водитель автобуса. Предположительно, туристы направлялись на экскурсию в провинцию Самана.