Директор Костюшкина назвал бредом слухи о причастности певца к публикации адреса Монеточки

Российский артист Стас Костюшкин не имеет никакого отношения к обнародованию адреса квартиры певицы Монеточки (Лизы Гырдымовой). Об этом в беседе с изданием "Газета.ru" заявил его директор Сергей Комиссаров.

"Мы адекватные и взрослые люди. Всякой ерундой не занимаемся. Эти подозрения — бред, детский сад", — сказал представитель артиста.