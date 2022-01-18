Директор Костюшкина назвал бредом слухи о причастности певца к публикации адреса Монеточки
Артиста заподозрили пользователи соцсетей из-за суда по поводу плагиата его песни "Женщина, я не танцую".
Стас Костюшкин и Лиза Монеточка. Фото © Instagram / stas_kostyushkin_official / monetochkaliska
Российский артист Стас Костюшкин не имеет никакого отношения к обнародованию адреса квартиры певицы Монеточки (Лизы Гырдымовой). Об этом в беседе с изданием "Газета.ru" заявил его директор Сергей Комиссаров.
"Мы адекватные и взрослые люди. Всякой ерундой не занимаемся. Эти подозрения — бред, детский сад", — сказал представитель артиста.
О причастности певца к публикации адреса Монеточки заговорили пользователи в соцсетях, поскольку ранее он судился с певицей по поводу плагиата его песни "Женщина, я не танцую".
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