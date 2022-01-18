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Россия может подать заявку на проведение футбольного Евро-2032

Ближайший континентальный форум состоится во Франции через два года.

18 января, 13:11

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года, пишет "Спорт-Экспресс".

Издание предполагает, что ответственным за заявку нашей страны может стать глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона 2021/22, который пройдёт в Санкт-Петербурге, Алексей Сорокин.

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Добавим, что последний чемпионат Европы проходил в 11 городах Старого света, в том числе и в Петербурге. Следующий Евро пройдёт во Франции, а на проведение чемпионата 2028 года претендует Турция и — совместно — Румыния, Болгария, Греция и Сербия. При этом в 2018 году Россия была хозяйкой чемпионата мира, который в FIFA признали лучшим в истории.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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