Россия может подать заявку на проведение футбольного Евро-2032

Добавим, что последний чемпионат Европы проходил в 11 городах Старого света, в том числе и в Петербурге. Следующий Евро пройдёт во Франции, а на проведение чемпионата 2028 года претендует Турция и — совместно — Румыния, Болгария, Греция и Сербия. При этом в 2018 году Россия была хозяйкой чемпионата мира, который в FIFA признали лучшим в истории.