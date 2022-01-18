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Очевидцы сняли, как ураганный ветер в Сочи сносит садящиеся самолёты

По прогнозам синоптиков, непогода должна закончиться лишь к завтрашнему дню.

18 января, 13:01

Очевидцы сняли, как ураганный ветер в Сочи сносит садящиеся самолёты. Telegram / SHOT

В Сочи сильный ветер решил усложнить работу пилотам пассажирских лайнеров, которые направляются в аэропорт курортного города. Порывы ветра до 30 метров в секунду буквально сносят самолёты, заходящие на посадку в Адлере.

На кадрах, которые опубликовал телеграм-канал SHOT, видно, что "боинг", находясь на посадочной прямой, до самого касания с полосой летит буквально боком. Сажать самолёты в таких условиях достаточно сложно, о чём говорит и то, как они шлёпаются о ВПП, оставляя за собой белый дым от шасси. Судя по данным сервиса FlightRadar24, некоторые пилоты принимают решение уходить на запасной аэродром. По прогнозам синоптиков, ураганный ветер на Черноморском побережье должен закончиться к завтрашнему дню.

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Ранее Лайф сообщал, что ледяной дождь внёс коррективы в расписание волгоградского аэропорта, которому пришлось задержать несколько вылетов и направить летевшие в Волгоград лайнеры на запасные аэродромы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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