Лавров объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на своей земле

Требования, которые касаются действий Вооружённых сил РФ на российской территории, неприемлемы. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал главе внешнеполитического ведомства Германии Анналене Бербок во время их переговоров в Москве.

"Мы объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий вооружённых сил на нашей собственной земле", — сообщил журналистам Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

Министр указал Бербок, что под эскалацией, информация о которой сейчас звучит из уст многих западных политиков, имеется в виду наличие российских войск на российской территории, а также проведение необходимых мероприятий по боевой подготовке. Этим занимается любая страна, отметил Лавров.