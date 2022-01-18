Лавров объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на своей земле
Глава МИД подчеркнул, что Москва не намерена согласовывать с кем-либо проведение мероприятий по боевой подготовке армии.
Фото © Минобороны России
Требования, которые касаются действий Вооружённых сил РФ на российской территории, неприемлемы. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал главе внешнеполитического ведомства Германии Анналене Бербок во время их переговоров в Москве.
"Мы объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий вооружённых сил на нашей собственной земле", — сообщил журналистам Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.
Министр указал Бербок, что под эскалацией, информация о которой сейчас звучит из уст многих западных политиков, имеется в виду наличие российских войск на российской территории, а также проведение необходимых мероприятий по боевой подготовке. Этим занимается любая страна, отметил Лавров.
Напомним, в Москву глава ведомства Германии прибыла из Киева, где она также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится. Бербок подчеркнула, что немецкая сторона не намерена жертвовать территориальной целостностью Незалежной ради выстраивания диалога с РФ. При этом дипломат ранее заявляла также, что участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с РФ очень важно для Европы.
Комментариев: 0