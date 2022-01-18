Житель Нижнего Новгорода выбросил с балкона молодую любовницу
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство 23-летней женщины.
Задержан нижегородец, выкинувший свою гражданскую жену с четвёртого этажа © СУ СКР по Нижегородской области
В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, который сбросил с балкона четвёртого этажа свою гражданскую жену. Женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. О случившемся сообщает региональное управление СКР.
Как полагают правоохранители, ночью 17 января пара бурно выясняла отношения. Итогом ссоры стало то, что 54-летний мужчина схватил свою 23-летнюю возлюбленную и вытолкнул с балкона многоэтажки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.
Ранее Лайф рассказал об убийстве полуторагодовалого ребёнка. Утром 15 января мама доставила мальчика к няне, проживающей с 54-летним сожителем. Он забрал ребёнка, а позже нанёс мальчику ножевые ранения.
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