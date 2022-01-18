Житель Нижнего Новгорода выбросил с балкона молодую любовницу

В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, который сбросил с балкона четвёртого этажа свою гражданскую жену. Женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. О случившемся сообщает региональное управление СКР.

Как полагают правоохранители, ночью 17 января пара бурно выясняла отношения. Итогом ссоры стало то, что 54-летний мужчина схватил свою 23-летнюю возлюбленную и вытолкнул с балкона многоэтажки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения.