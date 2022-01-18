Глава МИД Германии Бербок: У Могилы Неизвестного Солдата я наполнялась стыдом и трепетом
Дипломат решила прийти к мемориалу в Александровском саду из-за "глубины исторических связей" между Россией и ФРГ.
Анналена Бербок © Телеграм-канал МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая находится в Москве на переговорах с Сергеем Лавровым, заявила, что возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".
Бербок решила прийти к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду из-за "глубины исторических связей" между Россией и ФРГ.
"Стоя в роли немецкого дипломата у Могилы Неизвестного Солдата, я наполнялась стыдом и трепетом. Ничто не может компенсировать страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза", — сказала глава МИД Германии на итоговой пресс-конференции после переговоров с Лавровым.
Она также отметила, что история отношений между странами — одновременно и боль, и задача всех действующих политиков "примирить два государства".
Напомним, что сегодня в Москве прошли переговоры глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В Москву глава ведомства ФРГ прибыла из Киева, где также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится.
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