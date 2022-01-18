Глава МИД Германии Бербок: У Могилы Неизвестного Солдата я наполнялась стыдом и трепетом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая находится в Москве на переговорах с Сергеем Лавровым, заявила, что возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".

Бербок решила прийти к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду из-за "глубины исторических связей" между Россией и ФРГ.

"Стоя в роли немецкого дипломата у Могилы Неизвестного Солдата, я наполнялась стыдом и трепетом. Ничто не может компенсировать страдания, которые немцы принесли народу Советского Союза", — сказала глава МИД Германии на итоговой пресс-конференции после переговоров с Лавровым.