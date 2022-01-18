Политолог Белов указал на "разные весовые категории" Лаврова и Бербок

У России нет проблем с Германией, поэтому основной задачей на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецкой коллегой Анналеной Бербок было "сверить часы", а также обсудить "Северный поток – 2" и отношения с США. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Армен Гаспарян.

По его словам, немцы вовсе не удовлетворены политикой США в отношении Европы. В Германии понимают, что европейский бизнес несёт многомиллиардные убытки от действий Вашингтона. При этом эксперт подчеркнул, что у Москвы с Берлином как таковых проблем нет, потому что "немцы понимают, какой может быть ад в случае новой войны в Европе".

"Здесь (на переговорах. — Прим. Лайфа) единственное [важно] — сверить часы и позиции: поговорить про "Северный поток – 2". Все же понимают, что он необходим. Никакой реальной альтернативы "Северному потоку – 2" просто не существует. Все эти разговоры про американский эспэгэшный газ бьются двумя простыми вопросами: объёмы запаса и устроенная логистика. Вашингтон, как такая девочка на выданье, на эти вопросы отвечать не хочет", — пояснил собеседник Лайфа.

В свою очередь, заведующий отделом становых исследований Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок необходимо было расположить к себе российского коллегу Сергея Лаврова. Он отметил, что политики находятся "в разных весовых категориях".