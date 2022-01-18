Политолог Белов указал на "разные весовые категории" Лаврова и Бербок
При этом эксперты заметили, что главе МИД Германии необходимо было расположить к себе российского коллегу, чтобы войти с ним в контакт.
Сергей Лавров и Анналена Бербок © Телеграм-канал Марии Захаровой
У России нет проблем с Германией, поэтому основной задачей на переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова с немецкой коллегой Анналеной Бербок было "сверить часы", а также обсудить "Северный поток – 2" и отношения с США. Таким мнением с Лайфом поделился политолог Армен Гаспарян.
По его словам, немцы вовсе не удовлетворены политикой США в отношении Европы. В Германии понимают, что европейский бизнес несёт многомиллиардные убытки от действий Вашингтона. При этом эксперт подчеркнул, что у Москвы с Берлином как таковых проблем нет, потому что "немцы понимают, какой может быть ад в случае новой войны в Европе".
"Здесь (на переговорах. — Прим. Лайфа) единственное [важно] — сверить часы и позиции: поговорить про "Северный поток – 2". Все же понимают, что он необходим. Никакой реальной альтернативы "Северному потоку – 2" просто не существует. Все эти разговоры про американский эспэгэшный газ бьются двумя простыми вопросами: объёмы запаса и устроенная логистика. Вашингтон, как такая девочка на выданье, на эти вопросы отвечать не хочет", — пояснил собеседник Лайфа.
В свою очередь, заведующий отделом становых исследований Института Европы РАН Владислав Белов отметил, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок необходимо было расположить к себе российского коллегу Сергея Лаврова. Он отметил, что политики находятся "в разных весовых категориях".
"Понятно, что Бербок ничего не привезла из Киева, она сделает стандартные заявления — это вопрос Украины, "нормандский формат". И Сергей Викторович, как истинный дипломат, понимает разность их "весовых категорий". Ну и как дипломат поступит в общении с девушкой, которая только начинает свою внешнеполитическую карьеру", — предположил Белов.
Напомним, что сегодня в Москве прошли переговоры глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В Москву глава ведомства ФРГ прибыла из Киева, где также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится.
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