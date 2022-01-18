Назарбаев анонсировал передачу Токаеву поста председателя партии "Нур Отан"
Таким образом Елбасы попытался опровергнуть слухи об имеющем место "конфликте элит", который якобы сыграл свою роль в январских протестах.
Нурсултан Назарбаев © Kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени займёт пост председателя правящей партии "Нур Отан", название которой переводится с казахского на русский язык как "свет Отечества". Об этом заявил в своём видеообращении к народу Казахстана первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Таким образом Елбасы попытался опровергнуть слухи об имеющем место "конфликте элит", который якобы сыграл свою роль в январских протестах.
"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан", поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — заверил Назарбаев.
Напомним, что партия "Нур Отан" (прежнее название — "Отан") была создана в 1999 году по инициативе Назарбава. Он же являлся её бессменным лидером и оставался на этом посту даже после того, как президентом Казахстана был избран Токаев.
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Напомним, что сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны из-за протестов, начали появляться в казахстанских СМИ практически сразу. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов ранее заявил, что они отправились в Китай. Позднее в пресс-службе Назарбаева сообщили, что экс-лидер Казахстана находится в столице страны — Нур-Султане. Пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай заявил, что бывший президент поддерживает прямую связь со своим преемником и проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран.
Ранее стало известно, что третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев ушёл в отставку с занимаемой должности. Он покинул пост главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана. До этого ещё два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Димаш Досанов занимал место председателя правления в "Казтрансойле", а Кайрат Шарипбаев — в QazaqGaz.
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