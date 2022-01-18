Назарбаев анонсировал передачу Токаеву поста председателя партии "Нур Отан"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в скором времени займёт пост председателя правящей партии "Нур Отан", название которой переводится с казахского на русский язык как "свет Отечества". Об этом заявил в своём видеообращении к народу Казахстана первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Таким образом Елбасы попытался опровергнуть слухи об имеющем место "конфликте элит", который якобы сыграл свою роль в январских протестах.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан", поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — заверил Назарбаев.

Напомним, что партия "Нур Отан" (прежнее название — "Отан") была создана в 1999 году по инициативе Назарбава. Он же являлся её бессменным лидером и оставался на этом посту даже после того, как президентом Казахстана был избран Токаев.