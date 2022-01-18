Лавров призвал ФРГ повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений

Москва надеется, что Берлин сможет оказать влияние на Украину с тем, чтобы та выполнила взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнёров, чтобы они наконец выполнили взятые на себя обязательства", — сказал глава российского МИД.