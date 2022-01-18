Лавров призвал ФРГ повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений
Этот вопрос глава российского МИД обсуждал с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
Министр иностранных дел Сергей Лавров © Kremlin.ru
Москва надеется, что Берлин сможет оказать влияние на Украину с тем, чтобы та выполнила взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнёров, чтобы они наконец выполнили взятые на себя обязательства", — сказал глава российского МИД.
Напомним, в Москву глава ведомства Германии прибыла из Киева, где она также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится. Бербок подчеркнула, что немецкая сторона не намерена жертвовать территориальной целостностью Незалежной ради выстраивания диалога с РФ. При этом дипломат ранее заявляла также, что участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с РФ очень важно для Европы.
Комментариев: 0