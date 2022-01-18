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Лавров призвал ФРГ повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений

Этот вопрос глава российского МИД обсуждал с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

18 января, 12:17
<p>Министр иностранных дел Сергей Лавров ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62705/photos/63161" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Министр иностранных дел Сергей Лавров © Kremlin.ru

Москва надеется, что Берлин сможет оказать влияние на Украину с тем, чтобы та выполнила взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

"Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнёров, чтобы они наконец выполнили взятые на себя обязательства", сказал глава российского МИД.

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Напомним, в Москву глава ведомства Германии прибыла из Киева, где она также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится. Бербок подчеркнула, что немецкая сторона не намерена жертвовать территориальной целостностью Незалежной ради выстраивания диалога с РФ. При этом дипломат ранее заявляла также, что участие представителей ЕС в разных переговорных форматах с РФ очень важно для Европы.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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