Иранского боксёра приговорили к смертной казни из-за участия в протестах
Его адвокат уже сообщил в своём твиттере, что намерен обжаловать приговор суда.
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Иранского боксёра Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани приговорили к смертной казни из-за участия в протестах более двух лет назад. Об этом сообщила неправительственная организация по правам человека в Иране.
Спортсмена задержали зимой 2020 года. Ему вменяли участие в протестах в ноябре 2019 года, а также поджог и разрушение ряда правительственных зданий. Добавим, что адвокат боксёра уже сообщил, что намерен обжаловать решение суда.
Добавим, что в прошлом году в Иране казнили борца Мехди Али Хоссейни, которого обвиняли в убийстве. В сентябре 2020 года высшую меру наказания применили к ещё одному борцу Навиду Афкари.
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