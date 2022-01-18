Иранского боксёра приговорили к смертной казни из-за участия в протестах

Иранского боксёра Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани приговорили к смертной казни из-за участия в протестах более двух лет назад. Об этом сообщила неправительственная организация по правам человека в Иране.

Спортсмена задержали зимой 2020 года. Ему вменяли участие в протестах в ноябре 2019 года, а также поджог и разрушение ряда правительственных зданий. Добавим, что адвокат боксёра уже сообщил, что намерен обжаловать решение суда.