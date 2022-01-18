Профессор МГИМО Лабин объяснил, в каких случаях государство эвакуирует своих дипломатов
По его словам, это регулируется положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Посольство России в Киеве. Фото © Wikipedia
Сотрудники иностранных миссий и посольств вместе со своими семьями могут быть эвакуированы, если что-то угрожает их жизни, здоровью и безопасности, рассказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, прокомментировав появившуюся ранее в СМИ информацию об эвакуации российских дипломатов с Украины.
"В данном случае действует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Сотрудники иностранных миссий и посольств находятся в долгосрочной командировке, разумеется, вместе со своими семьями. В экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, такие меры допускаются, они могут быть приняты", — объяснил Лабин в беседе с "Газетой.ru".
Он отметил, что информацию об эвакуации российских дипломатов сложно оценивать, так как достоверно неизвестно, какая экстренная ситуация могла произойти в соседнем государстве. По мнению Лабина, слова российского МИД о том, что сотрудники посольств во Львове и Киеве работают в штатном режиме, могут означать, что "никакой необходимости в эвакуации нет".
Напомним, американская газета New York Times заявила, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов с Украины. В своей статье издание ссылается на некоего высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Незалежной. Однако позже в МИД РФ опровергли эту информацию. По данным ведомства, Посольство РФ в Киеве работало в штатном режиме.
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