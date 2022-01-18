Профессор МГИМО Лабин объяснил, в каких случаях государство эвакуирует своих дипломатов

Сотрудники иностранных миссий и посольств вместе со своими семьями могут быть эвакуированы, если что-то угрожает их жизни, здоровью и безопасности, рассказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, прокомментировав появившуюся ранее в СМИ информацию об эвакуации российских дипломатов с Украины.

"В данном случае действует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Сотрудники иностранных миссий и посольств находятся в долгосрочной командировке, разумеется, вместе со своими семьями. В экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, такие меры допускаются, они могут быть приняты", — объяснил Лабин в беседе с "Газетой.ru".

Он отметил, что информацию об эвакуации российских дипломатов сложно оценивать, так как достоверно неизвестно, какая экстренная ситуация могла произойти в соседнем государстве. По мнению Лабина, слова российского МИД о том, что сотрудники посольств во Львове и Киеве работают в штатном режиме, могут означать, что "никакой необходимости в эвакуации нет".