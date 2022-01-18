Эрдоган назвал нереалистичным сценарий "вторжения" России на Украину
Он также рассказал о планах обсудить ситуацию в Незалежной с российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / AP / Franc Zhurda
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что перспектива "вторжения" России на Украину нереалистична. Об этом он сообщил турецким журналистам на борту самолёта, возвращаясь из Албании.
"Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всём мире и свою собственную ситуацию", — цитирует его Анатолийское агентство.
Он также отметил, что в ближайшее время проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, недавно посетившим Украину. Он отметил необходимость разрешить конфликт в Донбассе. Турецкий лидер рассчитывает обсудить ситуацию в Незалежной со своим коллегой из России Владимиром Путиным.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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