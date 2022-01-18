Эрдоган назвал нереалистичным сценарий "вторжения" России на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что перспектива "вторжения" России на Украину нереалистична. Об этом он сообщил турецким журналистам на борту самолёта, возвращаясь из Албании.

"Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всём мире и свою собственную ситуацию", — цитирует его Анатолийское агентство.