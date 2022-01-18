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Российский голкипер Коновалов продолжит карьеру в Шотландии

В прошлом сезоне он выступал на правах аренды в екатеринбургском "Урале".

18 января, 12:34

Фото © ФК "Рубин"

Российский голкипер казанского "Рубина" Иван Коновалов стал игроком шотландского клуба "Ливингстон".

Коновалов подписал контракт с шотландской командой на полтора года с возможностью продления ещё на один сезон. В самом клубе положительно отозвались о подписании голкипера, заметив, что приход Коновалова создаст хорошую конкуренцию между ним и нынешним вратарём "Ливингстона" Максом Страйеком.

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Добавим, что Иван Коновалов известен по выступлениям за "Рубин", "Урал", а также клубы из Сербии и Белоруссии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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