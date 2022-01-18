Российский голкипер Коновалов продолжит карьеру в Шотландии

Коновалов подписал контракт с шотландской командой на полтора года с возможностью продления ещё на один сезон. В самом клубе положительно отозвались о подписании голкипера, заметив, что приход Коновалова создаст хорошую конкуренцию между ним и нынешним вратарём "Ливингстона" Максом Страйеком.