Захарова опровергла "очередную сенсацию" об эвакуации российских дипломатов с Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложной "очередную сенсацию" газеты The New York Times, которая сообщила об эвакуации российских дипломатов с Украины. Посольство и генконсульства России в стране работают в штатном режиме вопреки нападкам радикалов и провокациям местных силовиков, отметила она.

Представитель МИД обратила внимание, что издание не удосужилось проверить поступившие ему от СБУ сведения. Захарова отметила, что журналисты даже не позвонили в МИД, пока газета готовила "информационную бомбу". Она даже знает причину этого — тогда "сенсации" об эвакуации не было, ведь им сообщили бы о штатной работе дипломатов.

"Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал, и, соответственно, упущена возможность в очередной раз "хайпануть" на теме "российской агрессии". Так пришлось бы писать про агрессию украинских националистов и про тех, кто её покрывает", — объяснила Захарова в "Телеграме".

Захарова напомнила, что российское консульство во Львове националисты забросали бутылками с зажигательной смесью, а дипломатам и членам их семей постоянно поступают угрозы. Об этом украинская сторона знает, получая от Москвы ноты протеста, подчеркнула она.