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Захарова опровергла "очередную сенсацию" об эвакуации российских дипломатов с Украины

Она объяснила статью американского издания желанием в очередной раз "хайпануть" на теме "агрессии" РФ.

18 января, 11:32
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложной "очередную сенсацию" газеты The New York Times, которая сообщила об эвакуации российских дипломатов с Украины. Посольство и генконсульства России в стране работают в штатном режиме вопреки нападкам радикалов и провокациям местных силовиков, отметила она.

Представитель МИД обратила внимание, что издание не удосужилось проверить поступившие ему от СБУ сведения. Захарова отметила, что журналисты даже не позвонили в МИД, пока газета готовила "информационную бомбу". Она даже знает причину этого — тогда "сенсации" об эвакуации не было, ведь им сообщили бы о штатной работе дипломатов.

"Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал, и, соответственно, упущена возможность в очередной раз "хайпануть" на теме "российской агрессии". Так пришлось бы писать про агрессию украинских националистов и про тех, кто её покрывает", объяснила Захарова в "Телеграме".

Захарова напомнила, что российское консульство во Львове националисты забросали бутылками с зажигательной смесью, а дипломатам и членам их семей постоянно поступают угрозы. Об этом украинская сторона знает, получая от Москвы ноты протеста, подчеркнула она.

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Ранее Лайф написал, что американская газета New York Times заявила, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов с Украины. В своей статье издание ссылается на некоего высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Незалежной.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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