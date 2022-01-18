Захарова опровергла "очередную сенсацию" об эвакуации российских дипломатов с Украины
Она объяснила статью американского издания желанием в очередной раз "хайпануть" на теме "агрессии" РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложной "очередную сенсацию" газеты The New York Times, которая сообщила об эвакуации российских дипломатов с Украины. Посольство и генконсульства России в стране работают в штатном режиме вопреки нападкам радикалов и провокациям местных силовиков, отметила она.
Представитель МИД обратила внимание, что издание не удосужилось проверить поступившие ему от СБУ сведения. Захарова отметила, что журналисты даже не позвонили в МИД, пока газета готовила "информационную бомбу". Она даже знает причину этого — тогда "сенсации" об эвакуации не было, ведь им сообщили бы о штатной работе дипломатов.
"Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал, и, соответственно, упущена возможность в очередной раз "хайпануть" на теме "российской агрессии". Так пришлось бы писать про агрессию украинских националистов и про тех, кто её покрывает", — объяснила Захарова в "Телеграме".
Захарова напомнила, что российское консульство во Львове националисты забросали бутылками с зажигательной смесью, а дипломатам и членам их семей постоянно поступают угрозы. Об этом украинская сторона знает, получая от Москвы ноты протеста, подчеркнула она.
Ранее Лайф написал, что американская газета New York Times заявила, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов с Украины. В своей статье издание ссылается на некоего высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Незалежной.
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