Суд продлил меру пресечения Эдварду Билу и назначил дату первого заседания по делу о ДТП
Ранее приговор блогеру был отменён, а уголовное дело было отправлено на пересмотр по требованию прокуратуры.
Блогер Эдвард Бил рассказал об итогах заседания суда © LIFE
Первое заседание по уголовному делу пранкера Эдварда Била, которому ранее отменили приговор, пройдёт 24 января. Такое решение сегодня принял Пресненский суд Москвы, сообщает столичная прокуратура.
"Суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении Эдварда Била, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в общем порядке судебного разбирательства на 24 января 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.
Там также отметили, что суд продлил меру пресечения блогеру. Как рассказал сам Эдвард Бил после заседания, запрет определённых действий продлится по меньшей мере до 10 апреля. Пранкер добавил, что на заседании сторона обвинения не озвучила требования касаемо нового приговора, однако сам он уверен, что в конечном итоге суд прибавит к его ограничению свободы ещё один год.
Напомним, пранкер стал широко известен после ДТП с его участием, которое произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которую в тяжёлом состоянии доставили в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Позже приговор был отменён, а дело направили на новое рассмотрение.
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