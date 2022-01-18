Суд продлил меру пресечения Эдварду Билу и назначил дату первого заседания по делу о ДТП

"Суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении Эдварда Била, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), в общем порядке судебного разбирательства на 24 января 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что суд продлил меру пресечения блогеру. Как рассказал сам Эдвард Бил после заседания, запрет определённых действий продлится по меньшей мере до 10 апреля. Пранкер добавил, что на заседании сторона обвинения не озвучила требования касаемо нового приговора, однако сам он уверен, что в конечном итоге суд прибавит к его ограничению свободы ещё один год.