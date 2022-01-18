Экспертам не удалось установить яд в арбузе, которым насмерть отравились две москвички

Экспертиза, назначенная по делу дезинсектора Антона Котова, обвиняемого в смертельном отравлении двух человек арбузом в Москве, не смогла установить, какое вещество привело к трагедии. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Андрей Сергеев.

В документе указано, что "смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек". Как уточнил юрист, что касается присутствия нитритов в ягоде, которыми дезинсектор проводил обработку в магазине, они не найдены.