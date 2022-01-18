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Экспертам не удалось установить яд в арбузе, которым насмерть отравились две москвички

При этом нитриты и нитраты, которые используют в работе дезинсекторы, отсутствуют.

18 января, 14:01

Фото © Wikipedia

Экспертиза, назначенная по делу дезинсектора Антона Котова, обвиняемого в смертельном отравлении двух человек арбузом в Москве, не смогла установить, какое вещество привело к трагедии. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Андрей Сергеев.

В документе указано, что "смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек". Как уточнил юрист, что касается присутствия нитритов в ягоде, которыми дезинсектор проводил обработку в магазине, они не найдены.

"Несмотря на то что вещество установить не удалось, есть ещё одна экспертиза и один вывод: в результате проведённых исследований органических соединений токсического действия, в том числе нитритов, нитратов и ФОС, не обнаружено", пояснил защитник ТАСС.

Съевший отравленный ядом арбуз дезинсектор-экспериментатор рассказал о самочувствии

Съевший отравленный ядом арбуз дезинсектор-экспериментатор рассказал о самочувствии

Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты. 11 октября суд изменил меру пресечения дезинсектору. Его отправили под домашний арест.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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