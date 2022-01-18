Глава МИД Германии рассказала о привезённой в Москву "пухлой папке" разногласий

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила заинтересованность Германии в стабильных отношениях с Россией, несмотря на "пухлую папку" разногласий между странами. Об этом она заявила после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.



"Для меня было важно как можно скорее после вступления в должность нового правительства приехать сюда. Я приехала с пухлой папкой документов. Она такая пухлая потому, что мы обсуждаем целый ряд тем, по которым у нас большие, отчасти фундаментальные расхождения во мнениях", — сказала Бербок.

При этом она добавила, что в этой папке также есть "целый ряд тем", по которым виден потенциал наращивания сотрудничества Берлина и Москвы. По её словам, ФРГ особенно заинтересована в стабильных отношениях с РФ, потому что немцы — торговая нация, которая живёт обменом.