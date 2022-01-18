Глава МИД Германии рассказала о привезённой в Москву "пухлой папке" разногласий
Вместе с тем Бербок отметила, что есть и целый ряд тем, по которым виден потенциал наращивания сотрудничества между странами.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Алексей Майшев / POOL
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок отметила заинтересованность Германии в стабильных отношениях с Россией, несмотря на "пухлую папку" разногласий между странами. Об этом она заявила после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
"Для меня было важно как можно скорее после вступления в должность нового правительства приехать сюда. Я приехала с пухлой папкой документов. Она такая пухлая потому, что мы обсуждаем целый ряд тем, по которым у нас большие, отчасти фундаментальные расхождения во мнениях", — сказала Бербок.
При этом она добавила, что в этой папке также есть "целый ряд тем", по которым виден потенциал наращивания сотрудничества Берлина и Москвы. По её словам, ФРГ особенно заинтересована в стабильных отношениях с РФ, потому что немцы — торговая нация, которая живёт обменом.
Бербок выделила особый интерес страны в реализации российского потенциала в сфере возобновляемых источников энергии. Однако она отметила, что Германии нужна надёжная Россия и для того, чтобы на ближайшее время обеспечивать Европу газом, в котором государство ещё несколько лет будет нуждаться.
В Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В ходе встречи российский министр указал коллеге на контрпродуктивность политизации "Северного потока – 2". Лавров также объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на собственной земле. После встречи глава МИД ФРГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".
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