Нападающий "Спартака" Мелкадзе может перейти в Сочи
В этом сезоне он пропустил большую часть матчей из-за травмы.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе может стать игроком "Сочи", сообщает Sport24.
По данным издания, речь может идти не об аренде, а о полноценном трансфере. При этом футболист не полетел с командой на сборы в ОАЭ.
Добавим, что большую часть сезона Мелкадзе пропустил из-за травмы. Помимо "Спартака" он играл в "Ахмате", "Тосно" и "Тамбове".
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