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Нападающий "Спартака" Мелкадзе может перейти в Сочи

В этом сезоне он пропустил большую часть матчей из-за травмы.

18 января, 14:16

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Нападающий московского "Спартака" Георгий Мелкадзе может стать игроком "Сочи", сообщает Sport24.

По данным издания, речь может идти не об аренде, а о полноценном трансфере. При этом футболист не полетел с командой на сборы в ОАЭ.

Добавим, что большую часть сезона Мелкадзе пропустил из-за травмы. Помимо "Спартака" он играл в "Ахмате", "Тосно" и "Тамбове".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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