Эксперт по выявлению лжи и языку жестов Илья Анищенко по просьбе Лайфа разобрал обращение к нации бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и выявил несколько нестыковок, которые могут указывать на расхождение его слов с действительностью.

"Первое — когда он говорит, что "я нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал". Там есть несколько реакций: подёргивание, дистанцирование от своих слов", — отметил Анищенко.

По мнению эксперта, такие признаки могут указывать на то, что Назарбаев всё же покидал Казахстан на время беспорядков. Более того, Анищенко не исключает, что Елбасы всё ещё может находиться за границей. Собеседник Лайфа также подчеркнул, что, судя по мимике экс-президента, он сам не верит в то, что не влияет на власть в стране.

"Второй момент — когда он говорит про то, что новый президент выдвинул программу реформ и её нужно поддержать. Там было облизывание губ и дистанцирование от своих слов. Ему, скорее всего, не совсем нравятся эти реформы", — указал профайлер.

Подозрительный момент Анищенко рассмотрел, и когда Назарбаев говорил об отсутствии какого-либо конфликта среди элит. По словам эксперта, у экс-лидера повысилась интонация, что может говорить о злобе.

"Это либо злит его, либо связано с ложью. Есть сильное изменение интонации. Появляется лёгкий гнев в словах", — добавил собеседник Лайфа.