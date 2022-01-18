Meta извинилась и объяснила блокировку страницы делегации РФ на переговорах в Вене
Доступ к аккаунту был восстановлен спустя почти сутки после бана — 17 января.
Фото © Shutterstock
Представитель Meta ("Мета") заявил, что страница делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями была заблокирована в "Фейсбуке" по ошибке. В компании также принесли свои извинения за инцидент.
"Эта страница была отключена по ошибке нашими автоматическими средствами, доступ к ней уже восстановлен. Мы извиняемся перед пользователями за любые неудобства, причинённые этими действиями", — сказал представитель "Мета".
Напомним, что 16 января администрация социальной сети заблокировала официальную страницу российской делегации, сославшись на "запрещённый контент", хотя представители миссии делились в аккаунте только заявлениями руководства России и МИД РФ по переговорам с НАТО и США. Роскомнадзор потребовал от компании Meta, владеющей соцсетью, разблокировать страницу делегации. По мнению ведомства, действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. В итоге страничка была разблокирована 17 января — спустя почти сутки.
Комментариев: 0