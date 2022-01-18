Посол Белоруссии в России попал в больницу с сердечным приступом

В Москве с сердечным приступом госпитализировали посла Республики Беларусь Владимира Семашко. Об этом сообщает Mash.

72-летний дипломат пожаловался на неприятные ощущения в груди ещё в воскресенье. Приехавшие на вызов врачи измерили ему давление, которое составляло 180/110. Медики также обратили внимание на учащение работы предсердий, из-за чего решили госпитализировать Семашко.

Отмечается, что у работника белорусской дипмиссии произошло кровоизлияние в глаз. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.