Посол Белоруссии в России попал в больницу с сердечным приступом
Сейчас медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко © ТАСС / Джапаридзе Михаил
В Москве с сердечным приступом госпитализировали посла Республики Беларусь Владимира Семашко. Об этом сообщает Mash.
72-летний дипломат пожаловался на неприятные ощущения в груди ещё в воскресенье. Приехавшие на вызов врачи измерили ему давление, которое составляло 180/110. Медики также обратили внимание на учащение работы предсердий, из-за чего решили госпитализировать Семашко.
Отмечается, что у работника белорусской дипмиссии произошло кровоизлияние в глаз. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ранее Лайф писал, что в Москве из-за проблем с сердцем экстренно госпитализировали спортивного комментатора Василия Уткина.
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