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Посол Белоруссии в России попал в больницу с сердечным приступом

Сейчас медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

18 января, 14:45
<p>Посол Белоруссии в России Владимир Семашко © ТАСС / Джапаридзе Михаил</p>

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко © ТАСС / Джапаридзе Михаил

В Москве с сердечным приступом госпитализировали посла Республики Беларусь Владимира Семашко. Об этом сообщает Mash.

72-летний дипломат пожаловался на неприятные ощущения в груди ещё в воскресенье. Приехавшие на вызов врачи измерили ему давление, которое составляло 180/110. Медики также обратили внимание на учащение работы предсердий, из-за чего решили госпитализировать Семашко.

Отмечается, что у работника белорусской дипмиссии произошло кровоизлияние в глаз. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Mash: Кинорежиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с ковидом

Mash: Кинорежиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с ковидом

Ранее Лайф писал, что в Москве из-за проблем с сердцем экстренно госпитализировали спортивного комментатора Василия Уткина.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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