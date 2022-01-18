Прятавшийся на дереве педофил из Омска объяснил изнасилование падчерицы наркотиками
Пострадавшая школьница сейчас находится в больнице, она проходит курс реабилитации после операции.
Изнасиловавший 15-летнюю падчерицу омич. Фото © OK.ru
Житель Омска, который был задержан на дереве по подозрению в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы, признался в содеянном. Он признался правоохранителям, что сделал это под воздействием химического наркотика, соли. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его словам, 38-летний педофил раскаялся во время допроса. Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице, она проходит курс реабилитации после операции. Мать девочки порвала отношения с преступником и больше не собирается с ним видеться, уточнил источник. Правоохранители приняли решение не привлекать её к административной ответственности за оставление ребёнка в опасности.
Напомним, 13 января полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 38-летнего мужчину, который ранее восемь раз был судим за кражи. Правоохранители нашли мужчину на дереве, куда его загнал родственник девочки. Сама школьница попала в больницу. В беседе с Лайфом соседи назвали омича работягой и наркоманом. По словам местных жителей, мужчина иногда выпивал, а при задержании полицейскими вёл себя неадекватно.
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