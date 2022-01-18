Прятавшийся на дереве педофил из Омска объяснил изнасилование падчерицы наркотиками

Житель Омска, который был задержан на дереве по подозрению в изнасиловании 15-летней дочери своей сожительницы, признался в содеянном. Он признался правоохранителям, что сделал это под воздействием химического наркотика, соли. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, 38-летний педофил раскаялся во время допроса. Пострадавшая девочка сейчас находится в больнице, она проходит курс реабилитации после операции. Мать девочки порвала отношения с преступником и больше не собирается с ним видеться, уточнил источник. Правоохранители приняли решение не привлекать её к административной ответственности за оставление ребёнка в опасности.