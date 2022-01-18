Блинкен и Лавров обсудили по телефону переговоры по безопасности и Украину
По итогам телефонной беседы Госдеп распространил пресс-релиз с призывом привлечь к обсуждению предложенного Россией документа союзников по НАТО и европейских партнёров, в том числе Киев.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону состоявшиеся на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
"Стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия – НАТО 12 января и встречу постоянного совета ОБСЕ 13 января", — сказано в пресс-релизе.
Блинкен в ходе беседы подчеркнул важность продолжения диалога с целью снижения напряжённости ситуации вокруг Украины, отмечают в Госдепе.
"Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любые обсуждения европейской безопасности должны включать в себя союзников по НАТО и европейских партнёров, в том числе Украины", — отмечает пресс-служба ведомства.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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