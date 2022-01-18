Блинкен и Лавров обсудили по телефону переговоры по безопасности и Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров обсудили по телефону состоявшиеся на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности. Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

"Стороны обсудили состоявшийся 10 января диалог по стратегической стабильности, заседание Совета Россия – НАТО 12 января и встречу постоянного совета ОБСЕ 13 января", — сказано в пресс-релизе.

Блинкен в ходе беседы подчеркнул важность продолжения диалога с целью снижения напряжённости ситуации вокруг Украины, отмечают в Госдепе.