Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года

По данным Мосбиржи, спустя десять минут индекс начал подниматься. Рост составил 6,77%. Индекс РТС тоже падал в ходе торгов. По состоянию на 14:55 мск он находился на уровне 1399,81 пункта, опустившись на 5,1%. При этом курс доллара сегодня вырос до 76,47 рубля, евро остаётся почти на том же уровне — 87,09 рубля.