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Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года

При этом курс доллара сегодня вырос до 76,47 рубля, евро остаётся почти на том же уровне.

18 января, 15:09

Фото © Pixabay

В ходе торгов индекс Московской биржи опустился до 3299,84 пункта, обновив минимум с февраля 2021 года. Таким образом, падение составило 7,32%, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:20 мск.

По данным Мосбиржи, спустя десять минут индекс начал подниматься. Рост составил 6,77%. Индекс РТС тоже падал в ходе торгов. По состоянию на 14:55 мск он находился на уровне 1399,81 пункта, опустившись на 5,1%. При этом курс доллара сегодня вырос до 76,47 рубля, евро остаётся почти на том же уровне — 87,09 рубля.

Курс евро превысил 88 рублей на Мосбирже впервые с 20 июля 2021 года

Курс евро превысил 88 рублей на Мосбирже впервые с 20 июля 2021 года

Напомним, последнее заметное падение индекса Мосбиржи было зафиксировано 14 декабря прошлого года. Тогда российский рынок акций рухнул на открытии торгов, обновив мартовский минимум. Во время ранней утренней сессии рублёвый индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) упал более чем на 4,9%.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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