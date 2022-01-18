Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года
При этом курс доллара сегодня вырос до 76,47 рубля, евро остаётся почти на том же уровне.
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В ходе торгов индекс Московской биржи опустился до 3299,84 пункта, обновив минимум с февраля 2021 года. Таким образом, падение составило 7,32%, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:20 мск.
По данным Мосбиржи, спустя десять минут индекс начал подниматься. Рост составил 6,77%. Индекс РТС тоже падал в ходе торгов. По состоянию на 14:55 мск он находился на уровне 1399,81 пункта, опустившись на 5,1%. При этом курс доллара сегодня вырос до 76,47 рубля, евро остаётся почти на том же уровне — 87,09 рубля.
Напомним, последнее заметное падение индекса Мосбиржи было зафиксировано 14 декабря прошлого года. Тогда российский рынок акций рухнул на открытии торгов, обновив мартовский минимум. Во время ранней утренней сессии рублёвый индекс с дополнительным кодом (iMOEX2) упал более чем на 4,9%.
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