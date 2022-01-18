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Опубликовано 18 января 2022, 18:31

Правозащитница Волынец — о пожизненном для педофилов: В России ждали этот закон много лет

В Национальном родительском комитете считают, что он мог бы быть даже ещё более строгим, ведь педофилия — это "хронический системный сбой личности, который не поддаётся лечению".

Основательница Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец поддержала принятый Госдумой закон о пожизненном заключении для педофилов. По её словам, родители в нашей стране ждали этот документ много лет.

Тем не менее, по словам эксперта, закон можно совершенствовать и дальше. Так, Волынец считает недостаточно строгим тот пункт, в соответствии с которым пожизненное наказание наступает только за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более потерпевших.

"Педофилия — это хронический системный сбой личности, который, к сожалению, не лечится. Об этом говорят как криминалисты и эксперты, так и люди, которые работают в правоохранительной системе... Поэтому если уже обнаружено, что человек является педофилом, который совершил преступление, то государство, которое обязано обеспечивать безопасность наших семей и наших детей, должно принять все меры, чтобы обезопасить социум от таких извращенцев", — указала Волынец в беседе с RT.

Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о пожизненном сроке для педофилов
Госдума приняла во II и III чтениях законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова положительно оценила одобрение нижней палатой парламента законопроекта об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она считает, что за этим шагом должны последовать и другие.

Напомним, что спикер нижней палаты Володин обещал ускорить принятие закона о педофилах из-за убийства девочки в Костроме. Он считает, что преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках.

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Pexels

Алексей Берковиц
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