Правозащитница Волынец — о пожизненном для педофилов: В России ждали этот закон много лет

В Национальном родительском комитете считают, что он мог бы быть даже ещё более строгим, ведь педофилия — это "хронический системный сбой личности, который не поддаётся лечению".

Основательница Национального родительского комитета, уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец поддержала принятый Госдумой закон о пожизненном заключении для педофилов. По её словам, родители в нашей стране ждали этот документ много лет.

Тем не менее, по словам эксперта, закон можно совершенствовать и дальше. Так, Волынец считает недостаточно строгим тот пункт, в соответствии с которым пожизненное наказание наступает только за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более потерпевших.

"Педофилия — это хронический системный сбой личности, который, к сожалению, не лечится. Об этом говорят как криминалисты и эксперты, так и люди, которые работают в правоохранительной системе... Поэтому если уже обнаружено, что человек является педофилом, который совершил преступление, то государство, которое обязано обеспечивать безопасность наших семей и наших детей, должно принять все меры, чтобы обезопасить социум от таких извращенцев", — указала Волынец в беседе с RT.

Ранее зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова положительно оценила одобрение нижней палатой парламента законопроекта об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Она считает, что за этим шагом должны последовать и другие.