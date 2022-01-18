Медведев прогнозирует увеличение притока мигрантов в Россию, даже несмотря на пандемию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что число мигрантов в России будет расти, даже несмотря на антиковидные ограничения. Поэтому стране необходима единая платформа с данными о миграционных потоках.

"До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках... Потребность в такой системе исключительно важна. Особенно с учётом того, что приток мигрантов в нашу страну, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, всё равно будет расти", — отметил Медведев на совещании о мерах по повышению качества госуправления и предоставления госуслуг в сфере миграции.

Зампред Совбеза считает, что нужно чётко понимать, кто и зачем приезжает в Россию, и, если требуется, вовремя принимать соответствующие меры, а без полной миграционный статистики, "в которой нет чёрных дыр", этого не получится.

"Миграционная статистика представляет сейчас разрозненные показатели от различных федеральных органов исполнительной власти, в большинстве случаев эти данные невозможно сопоставить друг с другом", — добавил Медведев.