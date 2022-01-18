Медведев прогнозирует увеличение притока мигрантов в Россию, даже несмотря на пандемию
Он заявил, что сегодня необходимо определиться с тем, каким образом сформировать единую систему сбора и учёта информации в сфере миграции.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что число мигрантов в России будет расти, даже несмотря на антиковидные ограничения. Поэтому стране необходима единая платформа с данными о миграционных потоках.
"До сих пор нет единой цифровой платформы, которая содержала бы информацию об иностранных гражданах и миграционных потоках... Потребность в такой системе исключительно важна. Особенно с учётом того, что приток мигрантов в нашу страну, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией, всё равно будет расти", — отметил Медведев на совещании о мерах по повышению качества госуправления и предоставления госуслуг в сфере миграции.
Зампред Совбеза считает, что нужно чётко понимать, кто и зачем приезжает в Россию, и, если требуется, вовремя принимать соответствующие меры, а без полной миграционный статистики, "в которой нет чёрных дыр", этого не получится.
"Миграционная статистика представляет сейчас разрозненные показатели от различных федеральных органов исполнительной власти, в большинстве случаев эти данные невозможно сопоставить друг с другом", — добавил Медведев.
А ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал совершенствовать миграционный процесс, чтобы бороться с растущей преступностью среди приезжающих в РФ на заработки, и искать новый подход для борьбы с нарушениями среди мигрантов.
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